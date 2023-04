Le Grand show des petites choses Salle La Mamisèle, 20 avril 2023, Saubrigues.

Spectacle de marionnettes pour les 3/11 ans, d’après les œuvres de Gilbert Legrand – Durée : 45 mn

Et si les objets de tous les jours n’étaient pas seulement ce que l’on en voit et que l’essentiel était invisible à nos yeux ?.

2023-04-20 à ; fin : 2023-04-20 . .

Salle La Mamisèle

Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Puppet show for 3/11 years old, based on the works of Gilbert Legrand ? Duration : 45 mn

What if everyday objects were not only what we see and that the essential was invisible to our eyes?

Espectáculo de marionetas para niños de 3 a 11 años, basado en las obras de Gilbert Legrand ? Duración: 45 minutos

¿Y si los objetos cotidianos no fueran sólo lo que vemos y lo esencial fuera invisible a nuestros ojos?

Puppenspiel für 3/11-Jährige, nach den Werken von Gilbert Legrand? Dauer: 45 Min

Was wäre, wenn Alltagsgegenstände nicht nur das wären, was man sieht, und das Wesentliche für unsere Augen unsichtbar wäre?

