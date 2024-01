Bien reprenons Saubrigues, samedi 23 mars 2024.

Bien reprenons Saubrigues Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Divagation autobiographique pour un interprète musicien né en 1987, deux clarinettes, un ensemble de voix off et un homard bleu d’atlantique.

« Bien, reprenons » se situe quelque part entre théâtre, musique live et création radiophonique.

Salle La Mamisèle

Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



L’événement Bien reprenons Saubrigues a été mis à jour le 2024-01-15 par OTI LAS