Sarah McCoy + Sélénite Place de la Mairie Saubrigues, samedi 20 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 23:00:00

Co-production ATABAL Biarritz / MACS

S’étant affirmée en quelques années comme l’une des figures les plus flamboyantes de la scène musicale actuelle, la chanteuse et pianiste américaine Sarah McCoy est de retour avec son nouvel et second album ‘HIGH PRIESTESS’. Enregistré avec le chevronné producteur Renaud Letang (Feist,Keren Ann, Charlotte Gainsbourg…) et sous l’aile bienveillante de Chilly Gonzales (reconnu pour la touche intimiste de ses albums Solo Piano et ses collaborations avec Jarvis Cocker, Feist, Drake ou Daft Punk), ces nouvelles œuvres marquent un tournant pour l’autrice-compositrice-interprète accomplie, dont la voix puissante laisse percer de douloureuses fêlures. Des montagnes russes d’émotions brutes, du rire aux larmes, un show lumière trippant : Sarah McCoy sur scène est une véritable claque et ceux qui ont eu le plaisir de l’y voir savent que c’est un spectacle sans comparaison.

Place de la Mairie La Mamisèle

Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@scene-champs.fr



