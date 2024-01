Soirée repas-spectacle Rebota Saubrigues, vendredi 19 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:30:00

fin : 2024-01-19

Pelote Passion organise une soirée Diner/Spectacle à la salle de la Mamisèle de Saubrigues. Le spectacle Rebota sera diffusé en format « cinéma », accompagné des chanteurs et musiciens du groupe Kriolinak en » live ».

L’occasion de venir, voir cette belle fresque qui retrace l’histoire de la pelote.

L’occasion de venir, en famille, voir ou revoir cette magnifique fresque qui retrace l’histoire de la pelote, « de ses origines à nos jours »…

Au programme de la soirée :

– 19h30 : repas préparé par l’équipe événementielle de Pelote Passion: Pintxos Variés – Pot au feu du chef et ses légumes – Galette des rois

– présentation des vœux

– animation du repas par le groupe Kriolinak

– 21h : spectacle REBOTA (l’histoire de la pelote chantée et dansée, de ses origines à nos jours) – 1h20

– puis suite de la soirée avec ambiance musicale

Tarif soirée complète: 25€/pers

.

Salle La Mamisèle

Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@pelote-passion.fr



