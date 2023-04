MercaTruck Place des Marronniers, 26 mai 2023, Saubion.

Assistez au MercaTruck à Saubion ! Le rendez-vous des food-trucks (sur place ou à emporter), ambiance musicale assurée ! Retrouvez ce concept tous les derniers vendredis de chaque mois..

Place des Marronniers

Saubion 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Attend the MercaTruck in Saubion ! The meeting point of food-trucks (on the spot or to take away), musical atmosphere guaranteed! Find this concept every last Friday of each month.

¡Asista al MercaTruck en Saubion! El lugar de encuentro de los food-trucks (in situ o para llevar), ¡ambiente musical garantizado! Puedes encontrar este concepto todos los últimos viernes del mes.

Besuchen Sie den MercaTruck in Saubion! Das Treffen der Food-Trucks (vor Ort oder zum Mitnehmen), musikalisches Ambiente garantiert! Dieses Konzept finden Sie an jedem letzten Freitag im Monat.

