SATURNYA. Nous jouons de la musique électro avec des instruments. L’idée est de reproduire la musique d’un DJ set avec des musiciens live : c’est une musique dansante, en continu, à laquelle s’ajoute un aspect vivant et organique, rendu possible par les interactions des musiciens sur scène et par la spontanéité du live. Ce mélange crée une belle surprise chez le public et a toujours été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme. [https://www.youtube.com/watch?v=NjTjnGd7Dcg&t=148s](https://www.youtube.com/watch?v=NjTjnGd7Dcg&t=148s)

Prix libre pour les artistes

