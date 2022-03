SATURNE Parc de la Mairie, 25 juin 2022, Santes.

SATURNE

Parc de la Mairie, le samedi 25 juin à 17:00

SATURNE ——- Saturne c’est l’histoire d’un petit garçon prêt à tout pour retrouver l’amour de sa maman. Saturne c’est l’histoire d’un petit garçon qui fête ses 10 ans. Qui fête ses 10 ans devant une maman silencieuse, incapable du moindre geste d’affection. Qui face à cette maman froide et indifférente décide de lui poser des questions. Qui dans la forêt près de sa maison rencontre son passé et le répare. Saturne, c’est l’histoire d’une maman prisonnière d’une histoire familiale inavouée qui se fait aider par son fils pour se libérer du poids de sa généalogie et de ce rôle de mère non-aimante. Saturne, c’est enfin l’histoire de figures du passé et d’ancêtres oubliés qui viennent sauver leur propre descendance et résoudre les secrets de famille, que fils et mère portent en eux sans en posséder la clef. **Compagnie :** Compagnie de l’Oiseau-Mouche **Mise en scène** : Noëmie Ksicova et Cécile Pericone **Durée** : 45 minutes **À partir de 8 ans**

Gratuit. Réservations par téléphone ou par mail

Proposé par la Compagnie de l’Oiseau-Mouche

Parc de la Mairie 8 avenue Albert Bernard, Santes Santes Nord



