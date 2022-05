Saturne et la Lune au crépuscule

Saturne et la Lune au crépuscule, 17 juillet 2022, . Saturne et la Lune au crépuscule

2022-07-17 21:30:00 – 2022-07-17 Rendez-vous à 21h30 à l’ancienne gare de Pierrefitte-Nestalas, au télescope ou à la lunette, muni d’une paire de jumelles.

Possibilité d’annulation de la soirée en cas de mauvaises conditions météorologiques. Soirée découverte animé par Bertrand, astronome amateur, pour observer las planète au crépuscule. Rendez-vous à 21h30 à l’ancienne gare de Pierrefitte-Nestalas, au télescope ou à la lunette, muni d’une paire de jumelles.

Possibilité d’annulation de la soirée en cas de mauvaises conditions météorologiques. dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville