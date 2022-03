SATURNE Espace vert de la Distillerie,accès par la place du 8 mai, 4 juin 2022, Allennes-les-Marais.

Espace vert de la Distillerie, accès par la place du 8 mai, le samedi 4 juin à 18:00

En tournée dans la région avec le soutien de la Métropole Européenne de Lille dans le cadre des Belles Sorties. Une maison. L’extérieur d’une maison. Le perron. Une maison de famille. Un fils rejeté par sa mère. Une mère prisonnière d’une histoire qui la dépasse et qu’elle ne connaît pas. Elle aime son garçon et pourtant une force plus puissante qu’elle lui donne l’injonction de rester loin de lui. Elle décide de se battre, de comprendre, de refuser cette malédiction familiale qui condamne les fils à être repoussés par leurs mères. Pour y parvenir, elle part pour une quête qui lui demande de se retourner sur son passé, de rencontrer ses aïeux, de les confronter. Libérée du poids de sa généalogie qui l’a assignée dans ce rôle de mère non aimante, parviendra-t-elle à trouver le chemin de l’amour maternel et de la réconciliation ? Avec Florence Decourcelle, Clément Delliaux, Frédéric Foulon et Valérie Waroquier, comédien·ne·s de l’Oiseau-Mouche Narrateur Jérôme Chaudière, comédien de l’Oiseau-Mouche Conception Noëmie Ksicova Texte Noëmie Ksicova en collaboration avec l’ensemble de l’équipe artistique Mise en scène Noëmie Ksicova et Cécile Pericone Création sonore Bruno Maman — **Production Compagnie de l’Oiseau-Mouche** **Avec le soutien de la MEL dans le cadre des Belles Sorties 2022.**

Espace vert de la Distillerie,accès par la place du 8 mai Allennes-les-marais Allennes-les-Marais Nord



