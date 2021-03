Saturd’és #2 Centre social le Lavoir, 27 mars 2021-27 mars 2021, Ambérieu-en-Bugey.

Saturd’és #2

Centre social le Lavoir, le samedi 27 mars à 13:30

Notre credo ? Une salle, une ambiance. Ainsi, vous pouvez retrouver les salles suivantes: – Sherlock s’ambiance : une salle consacrée aux jeux d’ambiance et d’enquêtes ? – A qui tu t’adresses ? : pour les jeux d’adresse et venir tester votre réactivité ? – P’tit Pion : pour les jeux s’adressant aux tous petits et jeunes enfants et pour jouer en famille ♟ – Le pion manquant : Une salle où vous découvrirez l’utilité de l’imprimante 3D dans la création de pièces de jeux de sociétés ainsi qu’un espace de vente de jeux à petits prix et revalorisés par Encore une fois ? – Jeux en Liberté : jouer à n’importe quel jeux disponibles au centre social le lavoir dans le cadre de notre prêt de jeux solid’és. Vous pouvez également apporter votre propre jeux et trouver des joueurs sur place ? Sans oublier bien évidemment notre espace Buvette (à emporter) où des boissons et des crêpes/ gauffres préparées par notre équipe vous attendent ? Pour le troisième saturd’és de l’année, venez nous retrouver le samedi 27 mars de 13h30 à 17h30 ! ? * Nous recherchons également des bénévoles pour cette journée* * Port du masque obligatoire et gel obligatoire avant chaque entrée dans les salles *?

Les saturd’és sont de retour en mars pour vous proposer un temps en famille, entre ami.e.s ouvert à tous et à toutes dans la joie et la bonne humeur autour des jeux de sociétés ?

Centre social le Lavoir Place Pierre Semard, 01500 Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-27T13:30:00 2021-03-27T17:30:00