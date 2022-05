Saturday Ska Fever Saint-André-d’Allas, 14 mai 2022, Saint-André-d'Allas.

Saturday Ska Fever Saint-André-d’Allas

2022-05-14 – 2022-05-14

Saint-André-d’Allas Dordogne Saint-André-d’Allas

EUR 15 On est heureux de vous présenter le SATURDAY SKA FEVER , premier évènement Ska and Rocksteady du Périgord Noir qui aura lieu à Saint André Allas.

Trois groupes, à boire, à manger, des cuivres et du soleil !!!!!!

FREDDY LOCO ( Belgique) :

Groupe aux facettes multiples, Freddy Loco & The Gordo’s Ska Band tire ses influences du ska et du rock steady.

BEER BEER ORCHESTRA :

En tournée permanente dans toute l’europe depuis bientôt 16 ans, BEER BEER ORCHESTRA est un artisan joyeux et cultivé de la scène SKA-ROCK alternative hexagonale.

ROGER LATCHEUP :

Depuis sa formation en 2002, Roger Latcheup officie dans un skank’n’roll punko-clownesque cuivré et énergique. Un ska agrémenté de rock, de punk, de reggae, tout en fête, en énergie et en couleurs. Une douce folie qui vous garantira un show dynamique et explosif !

+33 6 64 89 73 25

Concert

Saint-André-d’Allas

