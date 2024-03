Saturday Jazz invite De Phase 59 Social Club Marseille, samedi 10 février 2024.

Saturday Jazz invite De Phase ♫♫♫ Samedi 10 février, 21h00 59 Social Club Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T21:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-10T21:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:59:00+01:00

Tous les samedis au 59 Social Club, Matthieu Fabre, alias KosmoBoy, invite et s’entoure de différents artistes de la scène jazz et assimilé le temps d’une soirée.

Aujourd’hui, il invite le duo futuro soul, De Phase.

ENTREE LIBRE

Début du concert, 21h.

◆ DE PHASE (Futuro Soul)

D’abord, une rencontre entre deux inconnus, puis après quelques notes de musique échangées, comme une impression de connaître l’autre depuis cent vies. Presque 10 ans plus tard Killian « K2 » Rebreyend et Pablo Basstos vous emmènent dans cette nouvelle aventure qu’est De Phase. Neo Soul, Hip-hop, House, Jazz… Si ces mots vous parlent alors vous ne serez pas indifférents à la musique que ce duo produit.

https://linktr.ee/dephasemusic

◆ KOSMOBOY (Cosmic Jazz)

Saxophoniste d’éducation, il s’entoure rapidement de contrôleurs et de synthé pour créer une vibe cosmique dans laquelle vagabonder. Son saxo, lui sert encore et toujours le temps de quelques solos interdimensionnels.

_____________________________________________________________

59 Social Club 59 boulevard des Dames 13002, Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur