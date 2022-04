Saturday Bounce ! Soon x Kamel Night ! Bounce Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Vous l’avez donc compris, tous les samedi, c’est une dinguerie ! Inutile de faire de longs discours, on se voit samedi et on casse le club une fois de plus ! Au menu : LE duo du Bounce aux platines : Kamel Night & Soon Hip-Hop/AfroBeat/Reggaeton/Dancehall ! PAF : 10€ avant minuit avec conso /15€ après minuit avec conso Parking : cours d’Estienne d’Orves Métro : Vieux Port Réservation au 06 13 35 12 06 ♫CLUBBING♫ Bounce 35, Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

