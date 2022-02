Saturday Bounce ! Mystykal Kut x Soon Bounce, 26 février 2022, Marseille.

Ce samedi le #Bounce reçoit ( encore ! ) une référence internationale du deejaying : MYSTYKAL KUT ! Présentation : Il y a des histoires qui ne se résument pas en quelques lignes. Le parcours de Mystykal Kut en fait partie. Désireux de flouter les lignes séparant DJ et artiste, parfois décrit comme avant-gardiste, son sens de la créativité et son originalité parlent souvent pour lui. Entre DJ sets énergiques alliant technique et musicalité aux 4 coins du globe, collaborations avec de nombreux artistes internationaux et clips colorés diffusés sur les chaines nationales, Mystykal Kut continue de tisser son chemin d’un tissu fait de passion et de rêves. MYSTYKAL KUT EN BREF : Champion de France Red Bull 3Style + de 1000 shows clubs autour de la planète (Miami, Paris, Hong Kong, La Réunion, Zurich, Abidjan, Pristina, New York, Shanghai, Djerba, Berlin, Bratislava…) Tous les dimanches 20-22h sur radio Generations Lyon avec l’émission Hangover Membre de la team DJcity France + de 10 ans de radio (dont 2 ans de résidence -des centaines d’heures d’antenne- sur Swigg, qui compte plus de 300 000 auditeurs) Membre du crew international de DJ’s D.O.D (Dope On Deck) DJ de l’artiste Black Kent + de 100 mixtapes et podcasts 2 DVD’s de videomix et 4 disques vinyl de remixes Un Podcast classé numéro 1 du Top 100 iTunes la semaine de son lancement et qui cumule aujourd’hui + de 3 millions d’écoute Voilà, pas besoin d ‘en rajoputer, le CV du monsieur parle pour lui. Il sera accompagné de DJ Soon ( Bounce Club ) Bref RDV samedi 25 février 2022 ! ====>>> 10€ avant minuit (avec conso), après minuit 15 € pour tous. Parking : cours d’Estienne d’Orves Métro : Vieux Port Réservation au 06 13 35 12 06

Bounce 35, Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



