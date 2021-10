Marseille Bounce Bouches-du-Rhône, Marseille Saturday Bounce : Livoo x Soon Bounce Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Après un samedi hors-norme, Le #BounceClub se doit de vous contenter toujours et encore, vous l’avez compris à chaque samedi son guest et cette semaine nous avons invité une pointure de la capitale : DJ Livoo Comme d’habitude, une petite présentation s’impose. Incontournable des soirées parisiennes (Titty Twister, Bains Douches, Maxim’s, No Diggity, The Bridge, Hip-Hop Holydays….) depuis de nombreuses années, Livoo s’est illustré aux côtés d’artistes tel que Dj Premier, Chad Hugo (N.E.R.D/Neptunes), Iggy Azaela, Pusha-T (The Clipses) ou encore aux aftershow de groupes mythiques tel que The Rolling Stones ou Gossip pour ne citer qu’eux. Il sera bien évidemment accompagné de Dj Soon ( Bounce Club ) Bref ce Samedi 23 Octobre 2K21, encore une soirée à ne manquer sous aucun prétexte ! PAF : 10€ avant minuit avec conso /15€ après minuit avec conso Parking : cours d’Estienne d’Orves Métro : Vieux Port Réservation au 06 13 35 12 06 ♫CLUBBING♫ Bounce 35, Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

