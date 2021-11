Marseille Bounce Bouches-du-Rhône, Marseille Saturday Bounce : Dirty Swift x Soon ! Bounce Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Ce samedi le Bounce Club se met une fois de plus en mode Dirty et ça va trembler dans tous les coins du club, pour faire exploser les enceintes =======>>>> DIRTY SWIFT <<<<======== Voilà, pas besoin de longs discours, c'est le taulier de la radio hip-hop du moment Mouv', c'est aussi un brûleur de dancefloor au niveau national et international, c'est aussi un fournisseur de mix et podcast que vous pouvez retrouvez tous les lundis. Bref une vraie valeur sure de la scène hip-hop frenchy. Line-up : DIRTY SWIFT DJ Soon ====>>> 10€ avant minuit (avec conso), après minuit 15 € pour tous. Parking : cours d’Estienne d’Orves Métro : Vieux Port Réservation au 06 13 35 12 06 ♫CLUBBING♫ Bounce 35, Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

