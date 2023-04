Sattriya – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Sattriya – Danse indienne Théâtre Mandapa, 27 avril 2023, Paris.

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

Bhabananda Barbayan est une figure éminente de la danse Sattriya, style classique indien né dans les monastères de l’Assam au XVe siècle. Sattriya – Danse indienne Bhabananda Barbayan est une figure éminente de la danse Sattriya, style classique indien né dans les monastères de l’Assam au XVe siècle. Son travail chorégraphique a amplement contribué au développement et à la reconnaissance de ce style en Inde, en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine, tandis que le Sattriya demeure toujours partie intégrante du rituel. Bhabananda Barbayan présentera plusieurs compositions avec ses disciples Betzabel Falfan, danseuse, professeure de danse et co-fondatrice de Forest Lighthouse (Bruxelles), et Mahina Khanum, danseuse, professeure de danse et directrice artistique de Indian Arts Lab (Paris). Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/recital-de-danse-sattriya 01 45 89 99 00 lemandapa@gmail.com https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/recital-de-danse-sattriya

