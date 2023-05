Satoo Lima Les Disquaires Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Satoo Lima Les Disquaires, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Satoo Lima , groupe de neo-soul rock psychédélique basé à Paris , est le fruit de la rencontre entre le musicien Bastien Contrario et la chanteuse norvégienne Vita Schmidt. Le groupe de cinq musiciens a une énergie taillé pour le live. Préparez vous à un festival de Fuzz , synthétiseurs et crunch à tous les étages, porté par la voix angélique de Vita Le premier EP de 4 titres auto-produit « Five days » est sorti le 16 septembre 2022 sur le label M&O Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m) Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

