Satisfaction / La Nuit Twist & Rock du Supersonic SUPERSONIC, 3 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 3 décembre 2021

de 23h à 6h

payant

Back to the 1960’s !

Rendez vous dans une Angleterre électrisée par la jolie pop des Beatles et le rock des indociles Rolling Stones. Toute une nuit pour danser le rock et le twist sur les meilleurs sons british vintage, des Kinks aux Byrds en passant par The Animals ou The Who de 23h à 6h !

Live tribute par The Notions à 1h

DJ Set Rock 60s par Alex Croq Mac et Ed Bertram

THE ROLLING STONES / THE BEATLES / THE WHO / THE TURTLES / THE KINKS / THE HOLLIES / HERMAN’S HERMITS / THE EASYBEATS / THE ANIMALS / THE ZOMBIES / CREAM / THE YARDBIRDS / SMALL FACES / THE CREATION / THE JAM / THE ARTWOODS / THE PRETTY THINGS / HIPSTER IMAGE / GEORGIE FAME AND THE BLUE FLAMES / THE BYRDS / THE ISLEY BROTHERS / THE SUPREMES…

Événements -> Soirée / Bal

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://www.facebook.com/events/594732998611718

Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-12-03T23:00:00+01:00_2021-12-04T06:00:00+01:00