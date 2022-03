Satire des sociabilités chez Boilly et Grandville : sources anglaises et caractérisations physionomiques Musée Cognacq-Jay, 22 avril 2022, Paris.

Conférence par Laurent Baridon, professeur à l’Université Lumière Lyon 2 et chercheur au LARHRA, et Martial Guédron, professeur d’histoire de l’art à l’Université de Strasbourg. Cette conférence organisée par le GIS Sociabilités dans le cadre du cycle “Représenter la sociabilité urbaine de Hogarth à Boilly” à l’occasion de l’exposition “Boilly. Chroniques parisiennes”.

Louis-Léopold Boilly (1761-1845) et J.J. Grandville (1803-1847), qui appartiennent à deux générations différentes, ont en commun d’avoir souvent figuré des vues d’atelier, de rues, de tavernes ou de théâtres. Elles évoquent les sociabilités propres aux différents milieux représentés en utilisant une caractérisation des personnages au moyen de leur costume, de leur attitude ou de leur physionomie. Ces scènes, qui ne s’inscrivent pas dans les genres artistiques nobles de leur époque, proposent une forme d’art social avant la lettre, en ce qu’elles reflètent la vie sociale citadine et visent un public moins élitaire que celui de la « grande peinture ». Cependant, leur caractère réaliste ne doit pas faire oublier que ces deux artistes puisent dans les corpus de la peinture et de la gravure septentrionale ainsi que dans l’estampe satirique anglaise dont Hogarth, Rowlandson, Gillray ou les Cruikshank étaient des représentants connus dans la France du tournant des XVIIIe et XIXe siècles.

Martial Guédron est professeur d’histoire de l’art à l’Université de Strasbourg, membre du programme de recherche « Didactique tangible » de la HEAR et directeur de la collection « Cultures visuelles » aux PUS. Il étudie les liens entre sciences et arts à travers les représentations du corps humain, tant du côté de l’idéalisation que de celui du trouble, du grotesque et du monstrueux. Auteur d’articles et de plusieurs ouvrages traitant de ces questions, il a été commissaire scientifique des expositions “Homme-Animal. Histoires d’un face à face” avec Laurent Baridon (musées de Strasbourg, 2004), “Beautés Monstres. Curiosités, prodiges et phénomènes” avec Sophie Harent (Nancy, MBA, 2009), “Rire à pleines dents. Six siècles de satire graphique” avec Thérèse Willer (Musée Tomi Ungerer, Centre international de l’Illustration, 2021).

Laurent Baridon est professeur à l’Université Lumière Lyon 2 et chercheur au LARHRA (UMR 5190). Historien de l’art et de l’architecture, il étudie depuis plusieurs années l’histoire de la satire visuelle. Il a notamment publié L’imaginaire scientifique de Viollet-le-Duc (L’Harmattan, 1996), L’art et l’histoire de la caricature (Citadelles & Mazenod, 2021), Un atlas imaginaire : cartes allégoriques et satiriques (Citadelles & Mazenod, 2011) et De Topor à Grandville, le fantastique des dessinauteurs (INHA, 2022). Il a co-organisé plusieurs expositions avec Martial Guédron, dont celle consacrée à “Jean-Jacques Lequeu, Bâtisseur de fantasmes” (musée du Petit Palais, Paris, cat. expo. BnF/Norma, 2018).

Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir Paris 75003

Contact : Alain.Kerherve@univ-brest.fr https://www.museecognacqjay.paris.fr/agenda/satire-des-sociabilites-chez-boilly-et-grandville-sources-anglaises-et-caracterisations https://www.facebook.com/museecognacqjay https://twitter.com/museecognacqjay

