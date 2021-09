Satillieu Satillieu Ardèche, Satillieu Satillieu journées du patrimoine 18 et 19 septembre 2021 Satillieu Satillieu Catégories d’évènement: Ardèche

Satillieu

Satillieu journées du patrimoine 18 et 19 septembre 2021 Satillieu, 18 septembre 2021, Satillieu. Satillieu journées du patrimoine 18 et 19 septembre 2021 2021-09-18 09:30:00 09:30:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00

Satillieu Ardêche Satillieu Venez visiter le château, ses pièces maîtresses, toiles et tapisseries classées, l’exposition d’artistes locaux, de photos anciennes, d’archives sur les usines TSR. Animations sur le thème du trésor, parcours énigmes, jeu de piste, fanfare les Bleuets… dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Satillieu Autres Lieu Satillieu Adresse Ville Satillieu lieuville 45.151#4.61595