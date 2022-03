Satie’s Faction Honfleur, 20 mai 2022, Honfleur.

Satie’s Faction Honfleur

2022-05-20 – 2022-05-20

Honfleur Calvados

La fanfare folle et incontournable de Honfleur a survenue au concert des anglais de The Urban Voodoo Machine. Cette fois ci, ils partageront le ring avec Tankus The Hendge Tankus the Hendge ; Après un petit millier de concerts à travers toute l’Europe, les anglais de TANKUS THE HENGE bâtissent petit à petit leur légende à coups de prestations scéniques survitaminées. Il conquiert le public conquis à l’unanimité grâce à la débauche d’énergie et le talent de ces six bosseurs acharnés qui ont créé un style unique : le Gonzo Rock n’Roll.

Salle du Batolune

