Concert Harpe et Cordes Eglise, 29 mars 2020 16:00, Sathonay-Village. Dimanche 29 mars 2020, 16h00 Sur place 20 € avec Julien SABBAGUE , harpiste et un orchestre à cordes, œuvres de Hertel, Tchaïkovsky, Debussy, … La harpe est un instrument qui, dans notre imaginaire, nous porte à la rêverie, mais cet instrument est capable de se mesurer à bien des émotions. Et cela depuis la nuit des temps, en Mésopotamie il y a 5 500 ans ou dans l’Egypte antique. Depuis deux siècles, équipée de 7 pédales, la harpe est capable d’interpréter les répertoires les plus prestigieux que les compositeurs lui ont consacrés. Julien SABBAGUE est l’Artiste que XEREMIA a convié pour assurer le prochain concert. Il sera accompagné par les instruments à cordes de l’Orchestre “La SYMPHONIE”. Ils interprèteront des œuvres de J.W. Hertel, P.I. Tchaïkovsky, Cl. Debussy, R. Wagner et J.S. Bach. Eglise de Sathonay-Village le 29 mars à 16 h. Billetterie à l’entrée : 20 € Eglise 1 route de Saint-Trivier 69580 Sathonay-Village Métropole de Lyon dimanche 29 mars 2020 – 16h00 à 16h30

