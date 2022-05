Bernard BRUEL chante BREL salle des fêtes, 17 novembre 2019 16:00, Sathonay-Camp.

Jacques BREL … une voix, une intensité, un florilège d’émotions, une oeuvre gigantesque … une légende ! Bernard BRUEL lui rend un vibrant hommage.

Bernard BRUEL lui rend un vibrant hommage et dès les premières notes, l’auditeur se laisse surprendre par cette voix si proche de celle du maître, du grave au plus aigu, de la subtilité aux plus belles envolées, mais sans jamais aliéner sa propre personnalité, en évitant le piège de l’imitation servile !

Sans une once de caricature, avec humilité et un immense respect, il nous fait sourire, rire et pleurer en rendant à Jacques BREL le plus beau des hommages, avec pour seul but, celui de faire vibrer encore et encore les spectateurs venus partager l’un des plus beaux et des plus grands répertoire de la chanson française !

Bernard BRUEL chante BREL … laissez vous émouvoir !

avec Sébastien JAUDON au piano et Jean-François BAEZ à l’accordéon.

Entrée 20 €

www.xeremia.com – xeremiaATorange.fr

salle des fêtes 1 rue des écoles 69580 Sathonay-Camp Rhône

