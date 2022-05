Mozart Piano et Orchestre Eglise Sathonay-Camp Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Mozart Piano et Orchestre Eglise, 11 octobre 2019 20:00, Sathonay-Camp. 11 et 12 octobre 2019 Sur place Entrée : 20 € – Moins de 16 ans : 8 € http://www.xeremia.com Concert dédié à Mozart L’orchestre ”La SYMPHONIE”’ au grand complet reçoit Pierre-Laurent BOUCHARLAT, soliste international mais également impliqué dans la vie musicale locale, pour un concert entièrement dédié à Mozart. Concerto pour piano N° 21, Symphonie N° 39, ouvertures de Cosi fan tutte et des Noces de Figaro. Eglise, 5 avenue Paul Delorme 69580 Sathonay-Camp Vendredi 11 octobre à 20 heures et Samedi 12 à 18 h Entrée : 20 € Moins de 16 ans : 8 € Renseignements 04 78 23 76 21 ou xeremia@wanadoo.fr Billetterie à l’entrée ou sur www.xeremia.com Eglise 5 avenue Paul Delorme 69580 Sathonay-Camp 69580 Sathonay-Camp Métropole de Lyon vendredi 11 octobre 2019 – 20h00 à 21h00

