Dix ans déjà ! eglise 5 avenue Paul Delorme Sathonay-Camp Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Sathonay-Camp

Dix ans déjà ! eglise 5 avenue Paul Delorme, 14 octobre 2022 20:00, Sathonay-Camp. Vendredi 14 octobre, 20h00 Sur place tarif : 20 € 0680620496

Concert symphonique pour les dix ans de « La SYMPHONIE » Dix ans déjà ! Le 12 octobre 2012, Xeremia créait l’orchestre « LA SYMPHONIE”, qui a donné depuis lors de nombreux récitals, opéras, concerts symphoniques. Pour fêter les dix ans de « La SYMPHONIE » nous avons invité de grands compositeurs : Verdi, Beethoven, Bach, Tchaïkovski, …

L’orchestre au grand complet accompagnera la soprano Véronique Pain dans des oeuvres de Berlioz, Canteloube et Strauss. Concert à l’église Saint Laurent de Sathonay-Camp 5 avenue Paul Delorme 69580

Vendredi 14 octobre à 20 h eglise 5 avenue Paul Delorme 5 avenue Paul Delorme Sathonay-Camp 69580 69580 Sathonay-Camp Métropole de Lyon vendredi 14 octobre – 20h00 à 22h30

Détails Heure : 20:00 - 22:30 Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Sathonay-Camp Autres Lieu eglise 5 avenue Paul Delorme Adresse 5 avenue Paul Delorme Sathonay-Camp 69580 Ville Sathonay-Camp lieuville eglise 5 avenue Paul Delorme Sathonay-Camp Departement Métropole de Lyon

eglise 5 avenue Paul Delorme Sathonay-Camp Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sathonay-camp/

Dix ans déjà ! eglise 5 avenue Paul Delorme 2022-10-14 was last modified: by Dix ans déjà ! eglise 5 avenue Paul Delorme eglise 5 avenue Paul Delorme 14 octobre 2022 20:00 eglise 5 avenue Paul Delorme Sathonay-Camp

Sathonay-Camp Métropole de Lyon