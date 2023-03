Harpe et Cordes eglise 5 avenue Paul Delorme Sathonay-Camp Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Sathonay-Camp

Harpe et Cordes eglise 5 avenue Paul Delorme, 26 mars 2023 16:00, Sathonay-Camp. Harpe et orchestre à cordes, Bach, Debussy, Hertel, etc. Dimanche 26 mars, 16h00 1 La harpe est un instrument qui, dans notre imaginaire, nous porte à la rêverie, mais cet instrument transmet aussi bien d’autres émotions et cela depuis la Mésopotamie il y a 5 500 ans ou dans l’Egypte ancienne.

Depuis deux siècles, équipée de 7 pédales, la harpe est capable d’interpréter les répertoires que les compositeurs les plus prestigieux lui ont consacrés. Julien SABBAGUE (harpiste soliste, diplômé du CNSMD de Lyon) sera accompagné par les instruments à cordes de l’Orchestre « La SYMPHONIE ».

Ils interprèteront des œuvres de J.W. Hertel, Cl. Debussy, R. Wagner et J.S. Bach. eglise 5 avenue Paul Delorme 5 avenue Paul Delorme Sathonay-Camp 69580 Sathonay-Camp 69580 Métropole de Lyon La harpe est un instrument qui, dans notre imaginaire, nous porte à la rêverie, mais cet instrument transmet aussi bien d’autres émotions et cela depuis la Mésopotamie il y a 5 500 ans ou dans l’Egypte ancienne.

Depuis deux siècles, équipée de 7 pédales, la harpe est capable d’interpréter les répertoires que les compositeurs les plus prestigieux lui ont consacrés. Julien SABBAGUE (harpiste soliste, diplômé du CNSMD de Lyon) sera accompagné par les instruments à cordes de l’Orchestre « La SYMPHONIE ».

Ils interprèteront des œuvres de J.W. Hertel, Cl. Debussy, R. Wagner et J.S. Bach.

Détails Heure : 16:00 Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Sathonay-Camp Autres Lieu eglise 5 avenue Paul Delorme Adresse 5 avenue Paul Delorme Sathonay-Camp 69580 Ville Sathonay-Camp Departement Métropole de Lyon Lieu Ville eglise 5 avenue Paul Delorme Sathonay-Camp

eglise 5 avenue Paul Delorme Sathonay-Camp Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sathonay-camp/

Harpe et Cordes eglise 5 avenue Paul Delorme 2023-03-26 was last modified: by Harpe et Cordes eglise 5 avenue Paul Delorme eglise 5 avenue Paul Delorme 26 mars 2023 16:00 eglise 5 avenue Paul Delorme Sathonay-Camp

Sathonay-Camp Métropole de Lyon