Satge cinéma 12 18 ans Saint-Caradec, 29 octobre 2021, Saint-Caradec.

Satge cinéma 12 18 ans 2021-10-29 – 2021-10-29 CAC SUD 22 28 rue Nationale

Saint-Caradec Côtes d’Armor

Le stage consiste en deux ateliers pendant les vacances de la Toussaint et se déroulera dans les locaux du CAC SUD 22.

Vous avez entre 12 et 18 ans et vous habitez Bretagne Centre ? Participez : c’est gratuit* !

Atelier de programmation le 29 octobre de 10h à 17h :

Découvrez un large panel de films et proposez votre sélection “coup de cœur jeunesse” à l’affiche de l’événement.

Atelier ciné-live : crée ton émission du 2 au 6 novembre de 10h à 17h

A partir des films que vous aurez découverts, imaginez et pilotez une émission sur le cinéma. Elle sera constituée de vos chroniques, portraits et interviews de réalisateurs/trices. Elle sera même enregistrée et diffusée en live sur nos réseaux et radios partenaires depuis le Quai des Images !

*Stage gratuit sur adhésion au CAC SUD 22 (15€). En t’inscrivant, tu participes à deux ateliers ainsi qu’au Festival. Le CAC SUD 22 propose d’aller chercher et ramener les jeunes sans moyen de transport, le matin et le soir pendant la durée du stage

(demande à formuler lors de l’inscription).

direction@cacsud22.com +33 7 49 73 73 52 http://www.cacsud22.com/

Le stage consiste en deux ateliers pendant les vacances de la Toussaint et se déroulera dans les locaux du CAC SUD 22.

Vous avez entre 12 et 18 ans et vous habitez Bretagne Centre ? Participez : c’est gratuit* !

Atelier de programmation le 29 octobre de 10h à 17h :

Découvrez un large panel de films et proposez votre sélection “coup de cœur jeunesse” à l’affiche de l’événement.

Atelier ciné-live : crée ton émission du 2 au 6 novembre de 10h à 17h

A partir des films que vous aurez découverts, imaginez et pilotez une émission sur le cinéma. Elle sera constituée de vos chroniques, portraits et interviews de réalisateurs/trices. Elle sera même enregistrée et diffusée en live sur nos réseaux et radios partenaires depuis le Quai des Images !

*Stage gratuit sur adhésion au CAC SUD 22 (15€). En t’inscrivant, tu participes à deux ateliers ainsi qu’au Festival. Le CAC SUD 22 propose d’aller chercher et ramener les jeunes sans moyen de transport, le matin et le soir pendant la durée du stage

(demande à formuler lors de l’inscription).

dernière mise à jour : 2021-10-15 par