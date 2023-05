Soirée Bivouac des Pinksisters Satde Réolais, 24 juin 2023, La Réole.

La Réole,Gironde

Nous organisons un repas avec soirée dansante pour nous aider à financer notre participation au Trek Rose Trip Maroc 2023

Nous espérons vous retrouver nombreux..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . EUR.

Satde Réolais À Frimont E

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



We’re organizing a dinner and dance to help finance our participation in the Trek Rose Trip Maroc 2023

We hope to see many of you there.

Estamos organizando una cena y un baile para ayudar a financiar nuestra participación en el Trek Rose Trip Maroc 2023

Esperamos ver a muchos de ustedes allí.

Wir organisieren ein Essen mit Tanzabend, um uns bei der Finanzierung unserer Teilnahme am Trek Rose Trip Marokko 2023 zu helfen

Wir hoffen, Sie zahlreich begrüßen zu können.

