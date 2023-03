TOURNOI NATIONAL JEUNE DE TIR À L’ARC Satde des Viaux Vagney Vagney Catégories d’Évènement: Vagney

Vosges

TOURNOI NATIONAL JEUNE DE TIR À L'ARC 3 place de la Libération Satde des Viaux Vagney Vosges

2023-06-16 15:00:00 – 2023-06-16 19:00:00

Satde des Viaux 3 place de la Libération

Vagney

Vosges Vagney . Compétition de tir à l’arc en extérieur avec des duels individuels et des duels en double mixte. Compétitions ouvertes aux licenciés jeunes de la FFTA, filles et garçons, en arc classique. Les TNJ ont pour objectif la préparation de nos meilleurs jeunes archers nationaux pour les échéances nationales et internationales. En conséquence, une réglementation spécifique est mise en place dans l’organisation des ces compétitions. +33 3 29 25 38 93 Satde des Viaux 3 place de la Libération Vagney

