Satané Queer La Muse Cinéma, 19 mars 2022, Bressols.

Satané Queer

La Muse Cinéma, le samedi 19 mars à 14:30

**Satané Queer** —————- ### CINE DEBAT – EXPOSITION – COURTS METRAGES D’ANIMATION – STANDS D’INFORMATIONS – CINE POP – INVITES – DANCE FLOOR Un temps culturel et festif, d’échanges et de rencontres transgénérationnelles autour et avec les personnes LGBTI+ Au programme > * Ciné-débat autour du documentaire “Océan” avec la participation d’une mère d’un enfant transgenre, et des collectifs LGBTI+ (Contact, Refuge, Queer Quercy,…) * Exposition “L’égalité en bandes dessinées” : racisme, sexisme et homophobie abordés à travers le 9è art, proposée par Pride Festival Toulouse * Espace d’informations et de rencontres avec les associations LGBTI+ et des ouvrages proposé par la librairie Femme Renarde * Programme de courts-métrages d’animation autour des sujets LGBTI+ * Road movie musical drag avec invités * Dancefloor, bar et petite restauration

Pass Culture pour la journée 12€ / Pass Tout public (journée, soirée, repas) 16€ / Séance seule 5 € pour tous

Discriminations & Cinéma > Projections – Exposition – Soirée

La Muse Cinéma Route de Lavaur 82710 Bressols Bressols Tarn-et-Garonne



2022-03-19T14:30:00 2022-03-19T23:45:00