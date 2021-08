Paris Librairie des Editeurs associés île de France, Paris Satané paradis ! Librairie des Editeurs associés Paris Catégories d’évènement: île de France

Satané paradis ! Librairie des Editeurs associés, 24 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 24 septembre 2021

de 20h à 21h30

gratuit

Lecture musicale du dernier roman de Patrick Da Silva, Minouche, publié aux éditions du Chemin de fer. Si Ève avait la gouaille d’Arletty, comment raconterait-elle son éviction du paradis par le « Maestro » ? L’auteur Patrick Da Silva a imaginé la scène dans son dernier texte Minouche, accompagné de peintures de l’artiste Frédéric Limagne, publié par les éditions du Chemin de fer. Il nous invite à une lecture truculente de ce récit savoureux, avec l’accordéoniste Cécile Combe. LE LIVRE

Avec Minouche, Patrick Da Silva s’attelle à l’impossible et y réussit prodigieusement : réécrire la genèse en donnant la voix à Ève, ou plutôt Minouche, ainsi que la surnomme Adam. Enfin, pas tout à fait la Genèse, c’est une Ève vieillissante qui, se sachant proche de la mort, rappelle auprès d’elle son fils maudit, Caïn, et se confie à lui. Car du point de vue d’une mère, être chassée du Paradis n’est rien à côté du meurtre d’un de ses enfants par un autre de ses enfants. Minouche, de Patrick Da Silva, vu par Frédéric Limagne, Éditions du Chemin de fer, 2021 Animations -> Lecture / Rencontre Librairie des Editeurs associés 11 rue de Médicis Paris 75006

Contact :Les Editeurs associés 0143368119 contact@festival-raccords.com http://www.festival-raccords.com/ https://www.facebook.com/events/247488436999084 0143368119 contact@festival-raccords.com Animations -> Lecture / Rencontre Insolite;Musique

© Frédéric Limagne

