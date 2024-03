Sat Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer, Auditorium Issy-les-Moulineaux, samedi 23 mars 2024.

Sat Création chorégraphique Samedi 23 mars, 16h00 Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer, Auditorium Entrée libre sur réservation

À l’occasion du Printemps de la danse du 5 au 30 mars 2024 au CRD Niedermeyer, la Wabi Dance Company aura l’immense plaisir de vous présenter sa deuxième création chorégraphique.

La création est inspirée du roman « La légende de Bagger Vance » de Steven Pressfield, (adapté par la suite au cinéma par Robert Redford) lui-même inspiré de la « Bhagavad Gîtâ ». Elle s’intéresse à cette quête de soi et au “swing”, concept universel qui dépasse de loin les limites de la pratique du golf. Au cours des 6 tableaux, cette création explore diverses thématiques telles que la perte de repères, l’inaptitude, la reconstruction, l’axe et l’Energie. L’esthétique chorégraphique et la bande musicale oscillent entre influences contemporaines et jazz.

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=hT2LICGZLgc

@wabidancecompany / IFTIS

Danse contemporaine danse jazz

