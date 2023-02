S’ASSURER DE SES PROPRES MURMURES THEATRE LOUIS ARAGON TREMBLAY EN FRANCE Catégories d’Évènement: Seine-Saint-Denis

Tremblay-en-France

THEATRE LOUIS ARAGON présente ce spectacle Entre intime et spectaculaire C'est l'histoire d'un jongleur et d'un musicien installés dans leur salon. Lumière tamisée, tapis accueillant… difficile d'imaginer que l'on va assister à un véritable concert jonglé, un concert d'appartement où le rythme est roi, du geste à l'accessoire, en passant par l'instrument ! Entre Pierre, le batteur, et Julien qui danse avec les objets, l'entente est parfaite, l'écoute est palpable, le murmure sous-jacent. Le dialogue qui naît n'a pas besoin des mots pour surgir ; il s'appuie sur la musicalité de l'un à l'autre. Glissements, frottements, phrasés, accélérations, ruptures… Les balles sont du même cuir que la peau des tambours, tandis que les longs bâtons en équilibre sur les doigts du jongleur rappellent les baguettes du musicien. Chacun, dans sa propre virtuosité, déborde de connivence pour offrir au public un moment rare qui montre la batterie comme un cœur et le jonglage comme un corps.

Détails Catégories d’Évènement: Seine-Saint-Denis, Tremblay-en-France Autres Lieu THEATRE LOUIS ARAGON Adresse 24, boulevard de l?Hôtel-de-Ville Ville TREMBLAY EN FRANCE Tarif 19.0-19.0 lieuville THEATRE LOUIS ARAGON TREMBLAY EN FRANCE Departement Seine-Saint-Denis

