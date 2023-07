RDV Plein Air – PROMENADE CONTEE SUR LES PAS DE SISSI Sassetot-le-Mauconduit, 25 juillet 2023, Sassetot-le-Mauconduit.

Sassetot-le-Mauconduit,Seine-Maritime

‍♀️ ‍♀️ Venez rencontrer l’impératrice Sissi, qui partagera avec vous son été passé à Sassetot-Le-Mauconduit.

L’impératrice Sissi, en séjour à Sassetot-Le-Mauconduit, vous reçoit et vous emmène avec elle sur le sentier qu’elle emprunte pour gagner la plage ! Mutine et bavarde, elle vous raconte avec humour les raisons de son séjour, l’histoire du château, les bienfaits des bains de mer, quelques chapitres sur la Côte d’Albâtre et quelques anecdotes sur sa vie privée et impériale. Une balade tout en joie et humour, charmante, avec une comédienne en costume, pour tous les âges !

Conditions de l’évènement :

– Durée 2h00.

– Rendez-vous devant l’église de Sassetot-Le-Mauconduit.

– Nombre minimum de participants : 15, en dessous la balade ne pourra pas avoir lieu.

– Prévoir des chaussures adaptées.

– Dénivelé important à prévoir – (45 min pour descendre aux Petite Dalles + 45 min pour remonter).

– Le prix comprend la balade guidée costumée.

– Le prix ne comprend pas le transport jusqu’à Sassetot-Le-Mauconduit (commune située à 14km de Fécamp)..

2023-07-25 14:00:00 fin : 2023-07-25 16:00:00. .

Sassetot-le-Mauconduit 76540 Seine-Maritime Normandie



???????? Come and meet Empress Sissi, who will share with you her summer spent in Sassetot-Le-Mauconduit.

The Empress Sissi, during her stay in Sassetot-Le-Mauconduit, welcomes you and takes you with her on the path she takes to reach the beach! She will tell you with humor the reasons of her stay, the history of the castle, the benefits of sea bathing, a few chapters on the Alabaster Coast and some anecdotes on her private and imperial life. A charming stroll full of joy and humor, with an actress in costume, for all ages!

Conditions of the event :

– Duration 2h00.

– Meeting point in front of the church of Sassetot-Le-Mauconduit.

– Minimum number of participants: 15, below this number the walk will not take place.

– Provide suitable shoes.

– Important difference in level to be foreseen – (45 min to go down to the Petite Dalles + 45 min to go back up).

– The price includes the guided tour in costume.

– The price does not include transportation to Sassetot-Le-Mauconduit (14km from Fécamp).

???????? Venga a conocer a la emperatriz Sissi, que compartirá con usted el verano que pasó en Sassetot-Le-Mauconduit.

La emperatriz Sissi, que se aloja en Sassetot-Le-Mauconduit, le dará la bienvenida y le acompañará por el camino que recorre para llegar a la playa Le contará con humor los motivos de su estancia, la historia del castillo, los beneficios de los baños de mar, algunos capítulos sobre la Côte d’Albâtre y algunas anécdotas de su vida privada e imperial. Un paseo alegre y lleno de humor, con una actriz disfrazada, ¡para todas las edades!

Condiciones del evento :

– Duración 2 horas.

– Punto de encuentro frente a la iglesia de Sassetot-Le-Mauconduit.

– Número mínimo de participantes: 15, por debajo de este número el paseo no tendrá lugar.

– Se ruega llevar calzado adecuado.

– Importante desnivel a prever – (45 min para bajar a la Petite Dalles + 45 min para volver a subir).

– El precio incluye el paseo guiado en disfraz.

– El precio no incluye el transporte hasta Sassetot-Le-Mauconduit (a 14 km de Fécamp).

???????? Treffen Sie Kaiserin Sissi, die ihren in Sassetot-Le-Mauconduit verbrachten Sommer mit Ihnen teilen wird.

Kaiserin Sissi, die sich in Sassetot-Le-Mauconduit aufhält, empfängt Sie und nimmt Sie mit auf den Weg, den sie auf ihrem Weg zum Strand zurücklegt! Sie erzählt Ihnen auf humorvolle Weise die Gründe für ihren Aufenthalt, die Geschichte des Schlosses, die Wohltaten der Meeresbäder, einige Kapitel über die Alabasterküste und einige Anekdoten aus ihrem privaten und kaiserlichen Leben. Ein fröhlicher, humorvoller und charmanter Spaziergang mit einer Schauspielerin im Kostüm für alle Altersgruppen!

Bedingungen der Veranstaltung :

– Dauer 2.00 Uhr.

– Treffpunkt vor der Kirche von Sassetot-Le-Mauconduit.

– Mindestanzahl an Teilnehmern: 15, darunter kann der Spaziergang nicht stattfinden.

– Angemessenes Schuhwerk vorsehen.

– Erheblicher Höhenunterschied einzuplanen – (45 Min. für den Abstieg zu den Petite Dalles + 45 Min. für den Aufstieg).

– Der Preis beinhaltet die geführte Wanderung mit Kostüm.

– Der Preis beinhaltet nicht den Transport nach Sassetot-Le-Mauconduit (14 km von Fécamp entfernt).

