RDV Plein Air – BALADE SENSORIELLE 10 Rue des Fusillés du 10 Juin 1940, 24 mai 2023, Sassetot-le-Mauconduit.

Avec votre corps, vous allez expérimenter, grâce à des objets insolites, le patrimoine qui vous entoure lors d’une balade multi-sensorielle interactive et ludique à Sassetot-le-Mauconduit.

Sandrine Laurent, guide, conteuse et animatrice d’atelier d’écriture vous emmène pour une balade multi-sensorielle interactive et ludique à Sassetot-le-Mauconduit. Vous serez replacé au centre de l’histoire et explorerez le patrimoine dans toutes ses dimensions.

Avec votre corps, vous allez expérimenter, grâce à des objets insolites, le patrimoine qui vous entoure. Sandrine devient alors pilote de jeux sensoriels pour apporter un regard décalé sur notre patrimoine, créer la surprise et l’émerveillement.

Ouvrir les sens, observer, ressentir, dessiner, goûter…pour vous offrir une immersion totale et un regard neuf sur notre patrimoine. Les thèmes abordés seront l’architecture balnéaire, l’impressionnisme, la mode des bains de mer et l’impératrice Sissi.

Conditions de l’évènement :

– Durée 3h00.

– Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Sassetot-le-Mauconduit.

– Nombre minimum de participants : 10, en dessous la balade ne pourra pas avoir lieu.

– Prévoir des chaussures adaptées.

– Dénivelé important – 1h de marche (30 min pour descendre aux Petite Dalles + 30 min pour remonter) et 1h30 d’animation.

– Le prix ne comprend pas le transport jusqu’à Sassetot-le-Mauconduit (commune située à 14km de Fécamp)..

2023-05-24 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-24 12:00:00. .

10 Rue des Fusillés du 10 Juin 1940 Devant l’Office de Tourisme de Sassetot-le-Mauconduit

Sassetot-le-Mauconduit 76540 Seine-Maritime Normandie



?? With your body, you will experience, thanks to unusual objects, the heritage that surrounds you during an interactive and playful multi-sensory walk in Sassetot-le-Mauconduit.

Sandrine Laurent, guide, storyteller and writing workshop leader, will take you on an interactive and fun multi-sensory stroll in Sassetot-le-Mauconduit. You will be placed in the center of history and will explore the heritage in all its dimensions.

With your body, you will experience, thanks to unusual objects, the heritage that surrounds you. Sandrine then becomes the pilot of sensory games to bring a shifted glance on our heritage, to create the surprise and the amazement.

Open your senses, observe, feel, draw, taste… to offer you a total immersion and a new look on our heritage. The themes addressed will be seaside architecture, impressionism, the fashion of sea bathing and Empress Sissi.

Conditions of the event :

– Duration 3h00.

– Meeting point in front of the Tourist Office of Sassetot-le-Mauconduit.

– Minimum number of participants: 10, below this number the walk will not take place.

– Provide suitable shoes.

– Important difference in level – 1h walk (30 min to go down to the Petite Dalles + 30 min to go back up) and 1h30 of animation.

– The price does not include transportation to Sassetot-le-Mauconduit (14km from Fécamp).

?? Experimente con su cuerpo, gracias a objetos insólitos, el patrimonio que le rodea durante un paseo multisensorial interactivo y lúdico en Sassetot-le-Mauconduit.

Sandrine Laurent, guía, cuentacuentos y animadora de talleres de escritura, le acompañará en un paseo multisensorial interactivo y lúdico por Sassetot-le-Mauconduit. Se situará en el centro de la historia y explorará el patrimonio en todas sus dimensiones.

Con su cuerpo, experimentará, gracias a objetos insólitos, el patrimonio que le rodea. Sandrine se convertirá entonces en la piloto de juegos sensoriales para aportar una mirada fuera de lo común a nuestro patrimonio, para crear sorpresa y asombro.

Abra sus sentidos, observe, sienta, dibuje, saboree… para ofrecerle una inmersión total y una nueva mirada sobre nuestro patrimonio. Los temas serán la arquitectura costera, el impresionismo, la moda de los baños de mar y la emperatriz Sissi.

Condiciones del evento :

– Duración 3 horas.

– Punto de encuentro frente a la Oficina de Turismo de Sassetot-le-Mauconduit.

– Número mínimo de participantes: 10, por debajo de este número no se realizará el paseo.

– Se ruega llevar calzado adecuado.

– Importante desnivel – 1h de marcha (30 min para bajar a la Petite Dalles + 30 min para volver a subir) y 1h30 de animación.

– El precio no incluye el transporte hasta Sassetot-le-Mauconduit (a 14 km de Fécamp).

?? Auf einem interaktiven und spielerischen Spaziergang durch Sassetot-le-Mauconduit können Sie mit Ihrem Körper und ungewöhnlichen Objekten das Sie umgebende Kulturerbe erforschen.

Sandrine Laurent, Fremdenführerin, Geschichtenerzählerin und Leiterin einer Schreibwerkstatt, nimmt Sie mit auf einen interaktiven und spielerischen Spaziergang mit mehreren Sinnen in Sassetot-le-Mauconduit. Sie werden in das Zentrum der Geschichte zurückversetzt und erkunden das Kulturerbe in all seinen Dimensionen.

Mit Ihrem Körper werden Sie dank ungewöhnlicher Objekte das Kulturerbe, das Sie umgibt, erleben. Sandrine wird dann zur Pilotin von sensorischen Spielen, um einen unkonventionellen Blick auf unser Kulturerbe zu werfen und für Überraschung und Staunen zu sorgen.

Die Sinne öffnen, beobachten, fühlen, zeichnen, schmecken… um Ihnen ein totales Eintauchen und einen neuen Blick auf unser Kulturerbe zu bieten. Die Themen sind die Bäderarchitektur, der Impressionismus, die Mode der Meeresbäder und Kaiserin Sissi.

Bedingungen der Veranstaltung :

– Dauer 3:00 Uhr.

– Treffpunkt vor dem Office de Tourisme von Sassetot-le-Mauconduit.

– Mindestanzahl an Teilnehmern: 10, darunter kann der Spaziergang nicht stattfinden.

– Angemessenes Schuhwerk vorsehen.

– Erhebliche Höhenunterschiede – 1 Stunde Wanderung (30 Minuten Abstieg zu den Petite Dalles + 30 Minuten Aufstieg) und 1,5 Stunden Animation.

– Der Preis beinhaltet nicht den Transport nach Sassetot-le-Mauconduit (Gemeinde 14 km von Fécamp entfernt).

Mise à jour le 2023-04-04 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité