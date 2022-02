Sasha Velour : Smoke & Mirrors Cité des Congrès, 7 mars 2022, Nantes.

2022-03-07

Horaire : 20:00

Gratuit : non 36 € à 56 € BILLETTERIES : www.ospectacles.fr, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr, www.seetickets.comRéservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : 02 40 48 97 30

Smoke & Mirrors est un savant mélange entre l’univers drag, les arts visuels et la magie. Sasha Velour présente au public une toute nouvelle facette de son art, grâce à des performances de lip-sync époustouflantes et géniales, toutes dirigées et chorégraphiées par la queen elle-même. Explosion en pétales de rose, disparation dans un nuage de fumée, sciage d’elle-même en deux, création d’une tempête de pluie ou transformation en arbre devant vos yeux (pour n’en citer que quelques-uns). Mais la vraie magie réside dans la façon dont ces illusions et ces supercheries servent à dévoiler des vérités plus profondes, suscitant une nouvelle analyse du genre, de la célébrité, de la famille et de l’importance de rêver en grand et de vivre sa vie intensément. Avec la musique d’Annie Lennox, Whitney Houston, Shirley Bassey, Judy Garland, Céline Dion, Sia, Nina Simone, Le Tigre et plus. Costumes de Diego Montoya.

Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/