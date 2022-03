SAS NUMERIQUE PASSE DECISIVE SPORT DANS LA VILLE —, 12 avril 2022, Boulogne-Billancourt.

SAS NUMERIQUE PASSE DECISIVE SPORT DANS LA VILLE ———————————————— Nous lançons un parcours d’accompagnement Passe Décisive dédié au secteur du numérique dont l’événement de sourcing aura lieu les 12 & 13 avril sous un format « challenge jeux vidéo » chez GameWard, club de e-sport professionnel, à Boulogne Billancourt. **Ci-dessous, le détail du projet :** **C’EST QUOI ?** * Parcours d’accompagnement vers une formation dans le numérique * Des temps dédiés au numérique découpés en 3 étapes : * Médiation numérique : ateliers autour des compétences numériques de base * Acculturation numérique : découverte des technologies et des métiers * Formation : parcours pré-qualifiant et formation qualifiante sur un métier du numérique * Des temps sportifs * De la mise en situation professionnelle * Des temps de préparation à l’entretien de recrutement et test de sélection **POUR QUI ?** * Promotion d’une quinzaine de jeunes entre 16 et 29 ans * Niveau Infra Bac * Habitant en QPV en Seine-Saint-Denis uniquement **C’EST QUAND & OÙ ?** Process de sélection en 3 étapes * Etape 1 – Evénement de sourcing en format « challenge jeux vidéo » les 12 et 13 avril chez Game Ward * Adresse : 113 Rue du Point du Jour à Boulogne-Billancourt (métro 9 Marcel Sembat) * Inscription sur une demi-journée le 12 ou le 13 avril de 13h30 à 18h * Etape 2 – Jeudi 14 avril : entretien individuel de 20min à Pantin * Etape 3 – Vendredi 15 avril matin : temps sportif à Pantin * Parcours d’accompagnement de la mi-avril à fin décembre 2022 : Pantin **IL Y A QUOI COMME MÉTIERS DANS LE NUMERIQUE ?** * Développement web * Création graphique et design * Gestion de projet digital * Maintenance, système et réseaux * Marketing et communication digitale * E-commerce **COMMENT S’INSCRIRE ?** * Remplir le formulaire en ligne via [**ce lien**](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p9IaJO4L-0W0rQ_Es45-m1YIi2GLxYJOkDSL9gLHBOxUREVJN1VJUkVVQ0NFVDNLWUY5Q0UwNkg5NS4u&qrcode=true&wdLOR=c334B2F82-33FB-424A-AD74-B6D8E4B6C609) ou via le QR code sur le flyer en PJ * Envoi des coordonnées + profil du jeune à l’adresse mail suivante : [msoule@sportdanslaville.com](mailto:msoule@sportdanslaville.com) en mentionnant SAS NUMERIQUE en objet ou par téléphone **07.49.32.16.56**

*sur inscription

Nous vous annonçons la mise en place d’un SAS d’insertion professionnelle réalisé en partenariat avec la Grande Ecole du Numérique.

