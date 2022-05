LA PETITE HISTOIRE DE LA VIE ANIMEE DE NINA W. Rencontres Artistiques et professionnelles / Centre culturel L’HERMINE Sarzeau Catégories d’évènement: Morbihan

Sarzeau

LA PETITE HISTOIRE DE LA VIE ANIMEE DE NINA W. Rencontres Artistiques et professionnelles / Centre culturel L’HERMINE, 4 février 2021 15:45, Sarzeau. Jeudi 4 février 2021, 15h45 Sur place Représentation à destination des professionnels https://framaforms.org/inscription-bretagne-en-scenes-2021-4-fevrier-1611228080 Théâtre / Compagnie Les bas bleus « Ce spectacle s’inspire librement du parcours d’une femme née pendant la seconde guerre mondiale en Biélorussie, ses parents fuyant leur ville natale Varsovie.

Née au pire endroit au pire moment, elle parviendra pourtant à faire rêver des millions d’enfants à travers le monde.

Nina Wolmark est entre autres, l’autrice et scénariste des séries de dessins animés Ulysse 31, Les Mondes engloutis et l’adaptatrice de Rahan, Fils des Âges Farouches. » Rencontres Artistiques et professionnelles / Centre culturel L’HERMINE Rue Père Coudrin Sarzeau 56370 Sarzeau Morbihan jeudi 4 février 2021 – 15h45 à 16h05

