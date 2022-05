BLACK MOUNTAIN Rencontres Artistiques et professionnelles / Centre culturel L’HERMINE, 4 février 2021 14:00, Sarzeau.

Rencontres Artistiques et professionnelles / Théâtre / Groupe Vertigo / durée: 1h30

Présentation

Black Mountain est une pièce récente du jeune auteur britannique Brad Birch. Elle se tient sur un fil entre thriller d’horreur et dissection psychologique d’un rapport humain. Quelque part entre Stephen King et Michael Haneke. Et c’est sur ce trouble, dont le public est complice, que nait son humour et sa liberté d’invention. Ici, un couple. Un homme a trahi une femme, ils s’isolent pour faire le point. Et la tension monte. Mais cette tension est-elle de celles qui précèdent un massacre, et Paul est-il vraiment une proie qui attend son heure, ou bien est-ce seulement sa culpabilité qui parle ?

L’histoire

Rebecca et Paul se sont retirés dans une maison isolée, à la montagne. Ils sont là pour sauver leur relation, pour faire le point après une trahison encore à vif. A moins que l’un des deux ait d’autres projets en tête. Ils ont décidé de se retrouver seuls, à l’écart du monde, de s’offrir du temps et de l’espace pour être honnêtes et s’écouter. A moins qu’ils ne soient pas seuls.

Rencontres Artistiques et professionnelles / Centre culturel L’HERMINE Rue Père Coudrin Sarzeau 56370 Sarzeau Morbihan

