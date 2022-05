Récital lyrique sur l’eau avec la Soprano Clara Bellon Port du Logeo Sarzeau Catégories d’évènement: Morbihan

Sarzeau

Récital lyrique sur l’eau avec la Soprano Clara Bellon Port du Logeo, 21 juillet 2020 19:30, Sarzeau. Mardi 21 juillet 2020, 19h30 Sur place Entrée libre, libre participation https://www.clarabellon.com/ Imaginez un piano à queue… une envolée de notes au dessus de la mer, un concert flottant dans un univers maritime et poétique ! Musique classique sur le Golfe du Morbihan http://www.clarabellon.com à 19 heures 30, un concert de musique classique “Récital lyrique sur l’eau“, avec la chanteuse lyrique soprano Clara Bellon et la pianiste Akiko Kawakubo. Les deux artistes interpréteront depuis la mer dans l’anse du Logeo, les plus belles pièces de leur répertoire d’opéra pour vous offrir un instant de musique classique et un concert original sur le Golfe du Morbihan.

Authentique soirée sous le signe de l’opéra où seront mis à l’honneur les célèbres compositeurs comme Offenbach, Mozart, Donizetti

Ce concert se déroulera sur le Port du logeo (Quai des Voileries, 56370 Sarzeau).Ce concert est ouvert au public, plus d’infos sur le site de l’artiste : www.clarabellon.com Port du Logeo Quai des voileries 56370 Sarzeau 56370 Sarzeau Morbihan mardi 21 juillet 2020 – 19h30 à 20h30

Détails Heure : 19:30 - 20:30 Catégories d’évènement: Morbihan, Sarzeau Autres Lieu Port du Logeo Adresse Quai des voileries 56370 Sarzeau Ville Sarzeau lieuville Port du Logeo Sarzeau Departement Morbihan

Port du Logeo Sarzeau Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarzeau/

Récital lyrique sur l’eau avec la Soprano Clara Bellon Port du Logeo 2020-07-21 was last modified: by Récital lyrique sur l’eau avec la Soprano Clara Bellon Port du Logeo Port du Logeo 21 juillet 2020 19:30 Port du Logeo Sarzeau sarzeau

Sarzeau Morbihan