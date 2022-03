Sarturday Bounce ! Jay K x Soon x Kamel Night Bounce Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Sarturday Bounce ! Jay K x Soon x Kamel Night Bounce, 26 mars 2022, Marseille. Sarturday Bounce ! Jay K x Soon x Kamel Night

Bounce, le samedi 26 mars à 23:00

Nous vous avions prévenu, à chaque samedi, une ambiance et un dj de renom différent. Chaque week-end nous vous faisons découvrir une pointure des platines et cette semaine on se met en mode international ! En effet, c’est DJ Jay K qui s’y colle pour cette #SaturdayBounce ! Présentation rapide : Fin technicien et casseur de dancefloor reconnu dans le monde entier, Jay a écumé une tonne de club autour du globe ( Allemagne, Sénégal, Italie, Espagne,Suisse, Asie, etc…) Il a aussi été maintes fois champion ITF et DMC et a représenté la Suisse et l’Italie au niveau mondial ! Il accompagne les plus gros rappeurs transalpins comme Gué Péquenho enttre autres ! Bref préparez vos tympans, ça risque de sérieusement bouncer dans votre club préféré ! Insta : [https://www.instagram.com/djjayk/?hl=fr](https://www.instagram.com/djjayk/?hl=fr) PAF : 10€ avant minuit avec conso /15€ après minuit avec conso Parking : cours d’Estienne d’Orves Métro : Vieux Port Réservation au 06 13 35 12 06

10 / 15€

♫CLUBBING♫ Bounce 35, Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T23:00:00 2022-03-26T04:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Bounce Adresse 35, Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Bounce Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Bounce Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Sarturday Bounce ! Jay K x Soon x Kamel Night Bounce 2022-03-26 was last modified: by Sarturday Bounce ! Jay K x Soon x Kamel Night Bounce Bounce 26 mars 2022 Bounce Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône