Kery James – Le Poète Noir THEATRE DE SARTROUVILLE, 9 janvier 2024, SARTROUVILLE.

concert reporté au 3 juin 2023 à 21h. Les billets du 22 avril 2023 restent valables. KERY JAMESLe poète noirCe show acoustique intimiste, profond, sans artifice, mettra en valeur une plume et une voix dont la poésie, le talent, la puissance émotionnelle et la pertinence se hissent bien au-delà d’un simple registre musical. Accompagné de Pierre Caillot aux percussions et de Nicolas Seguy au clavier, Kery James revisitera les titres les plus poignants de son répertoire ainsi que ceux de son nouvel album. Immense auteur, Kery James porte au plus haut sa voix issue du « ghetto français ». Splendide !Production : Astérios SpectaclesVoix : Kery JamesPercussions : Pierre CaillotClavier : Nicolas Séguy « Un tel format instrumental nous permet de voir l’artiste d’une autre manière, avec une prose et un flow qui se révèle plus sincèrement encore. »TOUTELACULTURE.COMN° téléphone accès PMR: 01 64 70 71 39 Kery James Kery James

THEATRE DE SARTROUVILLE SARTROUVILLE Place Jacques-Brel Yvelines

