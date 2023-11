Aligator THEATRE DE SARTROUVILLE Catégories d’Évènement: Sartrouville

Yvelines Aligator THEATRE DE SARTROUVILLE, 2 décembre 2023, SARTROUVILLE. Aligator THEATRE DE SARTROUVILLE. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:30 (2023-12-02 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. À l’issue du spectacle Kaldûn, Abdelwaheb Sefsaf vous invite en « after » : une fête tout en couleurs où la musique live est assurée par son groupe Aligator. Accompagné de ses complices musiciens, il saura nous faire chanter, danser et vibrer jusqu’au bout de la soirée. Abdelwaheb Sefsaf, Aligator Abdelwaheb Sefsaf, Aligator Votre billet est ici THEATRE DE SARTROUVILLE SARTROUVILLE Place Jacques-Brel Yvelines 27.5

Détails Catégories d'Évènement: Sartrouville, Yvelines Autres Lieu THEATRE DE SARTROUVILLE Adresse Place Jacques-Brel Ville SARTROUVILLE

