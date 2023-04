Concert exceptionnel Angey, 7 mai 2023, Sartilly-Baie-Bocage.

L’association ABBA est heureuse de vous proposer ce concert exceptionnel d’Hélène Siguier et Pierre-François Truys, compositeurs violonistes..

2023-05-07 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-07 . .

Angey Eglise

Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie



The ABBA association is pleased to propose this exceptional concert by Hélène Siguier and Pierre-François Truys, violinists composers.

La asociación ABBA se complace en ofrecerle este concierto excepcional de Hélène Siguier y Pierre-François Truys, compositores violinistas.

Der Verein ABBA freut sich, Ihnen dieses außergewöhnliche Konzert der Komponisten und Violinisten Hélène Siguier und Pierre-François Truys anbieten zu können.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche