Loué Sarthe Loué 8 EUR * Vendredi 22 octobre 2021 | 20h30 | RÉTROSPECTIVE

“Le Bicard” de Michel Bodin | 1h30 | (1989)

En 1920, Julien, un jeune orphelin de père est obligé de travailler comme

« bicard » à la ferme de maître Maillard, homme dur et exigeant, mais juste. Il

y rencontre Médéric, Alsacien, ayant quitté sa famille et son pays pour

échapper à la domination allemande. Entre eux s’installe une sorte de

complicité père-fils. Tarif : 2,00€ (Gratuit -14 ans) * Samedi 23 octobre 2021 | 17h30 | TREMPLIN JEUNE

“Le Livre des Morts” de Matthieu Blanchard | 52 min | (2021)

Deux amis passionnés d’Urbex (photographie de bâtiments abandonnés) vont

voir leurs parcours se séparer dans deux mondes parallèles, l’un de la vie,

l’autre de la mort. Arriveront-ils à se rejoindre ? Tarif : 2,00€ (Gratuit -14 ans) * Samedi 23 octobre 2021 | 20h30 | RÉTROSPECTIVE

“ROUGET le braconnier” de Gilles Cousin | 1h33 | (1989)

1850. Louis Rouget est tisserand mais braconne depuis toujours. Surpris en

flagrant délit, Rouget tire sur les deux gendarmes. Condamné à mort, il se

cache dans la forêt et devient un symbole de l’opposition au pouvoir de

Napoléon III. Tarif : 2,00€ (Gratuit -14 ans) * Dimanche 24 octobre 2021 | 15h00 | AVANT PREMIÈRE

“Le Cygne des Héros” de Claude Saussereau | 1h15

Une enfant à la recherche de son père découvre par hasard que son nouveau

voisin porte un bracelet électronique à la cheville. Pensant avoir affaire à un

super héros, l’enfant met tout en œuvre pour gagner la confiance de celui-ci

afin qu’il l’aide à retrouver son père.

Projection précédée du CM Le Saint de Stockholm de Claude Saussereau. Tarif : 5,50€ Projections en présence des réalisateurs

L'association Familles Rurales de Loué organise SarthoisCinéSéries du 22 au 24 octobre 2021. Pour cette première édition du festival de rétrospective du patrimoine cinématographique sarthois 4 réalisateurs seront présents pour présenter leur film : Michel Bodin pour Le Bicard, Gilles Cousin pour ROU

