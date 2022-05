SARTH’N BEER FESTIVAL Arnage, 18 juin 2022, Arnage.

SARTH'N BEER FESTIVAL Le Local à Bières 87 rue Ernest Sylvain Bollée Arnage

2022-06-18 10:00:00 – 2022-06-18

Arnage Sarthe Arnage

Festival Sarth’N’Beer #2

En présence de tous les brasseurs sarthois, 2 distillateurs et 1 vigneron.

Les brasseries La Débauche et Cousin nous feront le plaisir d’être nos invitées.

11h-20h : dégustations, échanges avec les brasseurs et animations

20h-00h : concert + DJ

Des foodtrucks seront sur place pour vous restaurer toute la journée.

Entrée 5€ + 1€ d’écocup consigné. Gratuit pour les moins de 16 ans.

Attention, nombre de place limité : pensez à réserver vos places sur https://sarth-n-beer.s2.yapla.com/fr/event-27332

contact@le-local-a-bieres.fr +33 2 43 57 76 46 https://sarth-n-beer.s2.yapla.com/fr/event-27332

Le Local à Bières 87 rue Ernest Sylvain Bollée Arnage

