SARTHE BIKE TOUR Rouez, 14 mai 2022, Rouez.

SARTHE BIKE TOUR Rouez

2022-05-14 – 2022-02-15

Rouez Sarthe Rouez

Vous êtes amateur ou fan de vélo ? Vous avez envie de vous dépasser ?

Ou simplement de découvrir les trésors cachés de la Sarthe dans une ambiance conviviale et sportive ?

Le Sarthe Bike Tour lance sa première édition les 14 et 15 mai 2022 pour tous les cyclistes souhaitant découvrir le patrimoine et les paysages sarthois à travers un challenge unique, ludique et sportif !

Format Découverte : un circuit initiatique de 30 km (29 €)

Format Baroudeur : un parcours d’environ 80 km (72 €)

Format Challenger : 160km en 2 boucles d’environ 80 km sur 2 jours (86 €)

Un parcours VTT en Sarthe pour découvrir le paysage sarthois .

ato@atypik-travel.com +33 2 43 20 21 69 https://www.sarthe-biketour.fr/

Vous êtes amateur ou fan de vélo ? Vous avez envie de vous dépasser ?

Ou simplement de découvrir les trésors cachés de la Sarthe dans une ambiance conviviale et sportive ?

Le Sarthe Bike Tour lance sa première édition les 14 et 15 mai 2022 pour tous les cyclistes souhaitant découvrir le patrimoine et les paysages sarthois à travers un challenge unique, ludique et sportif !

Format Découverte : un circuit initiatique de 30 km (29 €)

Format Baroudeur : un parcours d’environ 80 km (72 €)

Format Challenger : 160km en 2 boucles d’environ 80 km sur 2 jours (86 €)

Rouez

dernière mise à jour : 2022-02-10 par