Musée d’Archéologie de la Corse, le vendredi 17 septembre à 18:00

A l’occasion de la sortie de son ouvrage _Sartène, naissance d’une cité. Maîtriser son territoire_, Antoine-Marie Graziani, historien moderniste, spécialiste de l’histoire de la Corse et de la Méditerranée, met l’accent sur un période spécifique de l’histoire de la ville.

Nombre de places limité. Inscriptions conseillées

Par Antoine-Marie Graziani, professeur d’histoire Musée d’Archéologie de la Corse Bd Jacques Nicolai, 20100 SARTENE Sartène Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T19:30:00

