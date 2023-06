UN ÉTÉ À LA FERME – VISITE DE FERME Sarroul Saint-Chély-d’Apcher, 30 juin 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

Visite à Recoules de Berc 48200 Les Monts-Verts.

Venez retrouver la Maison Delcros, éleveurs de volailles pour visiter leur exploitation dans le cadre d’un été à la ferme.

Le mardi 02 août 2022, Guillaume et son équipe vous accueillent chez eux sur….

à ; fin : . EUR.

Sarroul

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



Visit Recoules de Berc 48200 Les Monts-Verts.

Join Maison Delcros, poultry farmers, for a visit to their farm as part of their summer farm program.

On Tuesday 02 August 2022, Guillaume and his team welcome you to their…

Visite Recoules de Berc 48200 Les Monts-Verts.

Venga a visitar la Maison Delcros, avicultores, en el marco de una experiencia agrícola de verano.

El martes 02 de agosto 2022, Guillaume y su equipo le dará la bienvenida a su…

Besuch in Recoules de Berc 48200 Les Monts-Verts.

Besuchen Sie das Haus Delcros, Geflügelzüchter, um ihren Betrieb im Rahmen eines Sommers auf dem Bauernhof zu besichtigen.

Am Dienstag, den 02. August 2022, begrüßen Sie Guillaume und sein Team bei ihnen auf…

Mise à jour le 2023-06-27 par 48 – OT Margeride en Gevaudan